Mehmet Metiner MHP'ye ‘dost tavsiyesi': 'MHP’yi örseleyecek davranışlardan kaçınmak gerek, sükut altındır'

AKP'li Mehmet Metiner, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasına ilişkin olarak "Bilge Lideri ve MHP’yi örseleyecek, tartışma konusu yapacak davranışlardan kaçınmak gerek. Sükut altındır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter paylaşımında "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum" dedi. Yönter'in geçen saatlerde yaptığı "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" paylaşımı dikkat çekmişti.

MHP’de deprem etkisi yaratan istifa sonrası pek çok MHP ve AKP’li isim açıklamalarda bulundu.

Mehmet Metiner de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Dost tavsiyesi" diyen Metiner şu ifadeleri kullandı:

"BİR DOST TAVSİYESİ

Bilge Lider Dr. Devlet Bahçeli’nin kendisi Türkiye için elzem.

Türkiye’nin birliği için MHP elzem.

MHP’nin iç birliği de Türkiye için elzem.

Bilge Lideri ve MHP’yi örseleyecek, tartışma konusu yapacak davranışlardan kaçınmak gerek.

Sükut altındır."