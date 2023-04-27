Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Adıyaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:50
Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Adıyaman milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Adıyaman milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İZ YÜCEDAĞ

ABDULMUSA MİRCAN GÜRBÜZ

MEHMET BERKAY ABACIALIR

CELALETTİN SAMET GÜNDÜZ

PERİHAN ÖZALP COŞKUN



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