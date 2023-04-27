Memleket Partisi Adana milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Adana milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:45

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:45

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Adana milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Adana milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Adana milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Adana milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Adana milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ADANA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 TARKAN KULAK

2 ETHEM EKE

3 CELAL GÜVEN

4 BESTE TUNCEL

5 MURAT ARAVİ

6 GÖKHAN KUNT

7 NİLGÜN TOPAL

8 EMİNE GENÇ

9 DİLEK TEPE

10 MELTEM ŞİMŞEK

11 HABİB KOÇAK

12 ABDULSAMET YILDIRIM

13 YILMAZ KARAHAN

14 FEYZİ VURALGİL

15 EMİR ADIGÜZEL