Memleket Partisi'nde deprem: Üç ilçe başkanı ve yaklaşık 150 kişi istifa etti
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olan Memleket Partisi'nin Zonguldak teşkilatından yaklaşık 150 kişinin istifa ettiği öğrenildi.
Seçim çalışmaları kapsamında bugün Zonguldak'a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinden yapılan istifa haberleri ile karşılaştı.
Duvar'da yer alan habere göre, Zonguldak 5'inci sıra adayı Cem Saygı'nın sosyal medyada alay konusu olan dans videosu sonrası başlayan rahatsızlık bugün yapılan karşılamaya da yansıdı.
İnce'nin karşılama programına milletvekili adaylarından bazıları katılmazken, Ereğli, Kozlu ve Kilimli ilçe başkanları Zonguldak teşkilatları dururken 'dışarıdan' milletvekili adayı gösterilen Özkan Yağcı'ya tepki amacıyla Memleket Partisi'nden istifa etti.
'ALMANYA'DAN ADAY GÖSTERİLİNCE...'
Öte yandan bugün yapılan karşılamaya katılmayan eski Memleket Partisi Zonguldak İl Başkanı ve ikinci sıra adayı Mukadder Yalçın, "Beşinci sıra adayımızın dans videosu sonrası bir çok arkadaşımız istifa etti. Yaklaşık bir yıldır emek harcayan arkadaşlarımız birinci sıraya Almanya'dan aday gösterilince tepki amacıyla istifa etti. Son 15 günde Memleket Partisi Zonguldak teşkilatından yaklaşık 150 kişinin istifasını sundu" dedi.
MUHARREM İNCE'YE TEPKİ: VERDİĞİM OYU HELAL ETMİYORUM
Zonguldak'ta seçim bürosu açılışı yapan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir vatandaş, "Hakkımı helal etmiyorum size, verdiğim oyu helal etmiyorum" dedi.
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