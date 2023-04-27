Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:53

Güncelleme: 27.04.2023 - 14:53

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FAİK EŞME

HAZIM ABİ

İRFAN GARİPCİN

FATMA BULUT

MEHMET ALİ BULUT

ORÇUN ÇELİK



