Memleket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasar: ‘Partilerin ittifaka ihtiyacı yok’

Yayınlanma: 15.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 15.03.2024 - 18:21

Memleket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Burak Hasar, yerel seçim çalışmaları kapsamında önceki gün bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda hem iktidarı hem de muhalefeti eleştiren Hasar, “2 kutuplu, yozlaşmış bir siyasetin içerisindeyiz” dedi. Hasar, “Bir tarafta ülkeyi uçurumun eşiğine getiren, eğitimi niteliksizleştiren, hukuku katleden, laiklikten ve kurucu değerlerden hızla uzaklaştıran, milleti açlık ve sefalete terkeden, ‘Bize oy vermezseniz, hizmeti unutun’ diye açık açık tehdit eden iktidar. Öte yanda ‘Beni seçmezseniz, AKP gelir’ diye korkutan, ‘Bu son seçim. Çekilin. Yüzde 560’la kazanıyoruz’ açıklamalarıyla halkı kandıran, 22 yıldır altarnatif olamamış, Erdoğan karşıtı gibi görünüp Erdoğan’ın ekmeğine yağ sürmekten çekinmeyen muhalefet” ifadelerini kullandı.

ABB Başkan adaylarını da sert bir dille eleştiren Hasar, “Bir yanda kendine güvenmeyen iktidarı arkasına aldığını hissettirerek oy toplamaya çalışan bir aday, diğer yanda ‘Muhalifim’ bile diyemeyen, televizyon programında ‘Ben kayyımım’ demeyi tercih eden, cumhuriyetçi kesimi kandırmaya çalışan devşirme bir aday. Zamanında kendi liderine partiyi CHP’lileştiriyorsunuz diye tenkit mektubu yazan sonra da CHP’den aday olmayı tercih eden bir adam” diye konuştu.

‘Düzene muhalifim’

Memleket Partisi’nin, partilerin ittifakına ihtiyacı olmadığını dile getiren Hasar sözlerine şöyle devam etti: “Ben hayata farklı bir açıdan bakıyorum. Ben bu düzene muhalif bir belediye başkan adayıyım. Arkamda benim iktidar, belediye, medya yok. Arkamda, ailem, 24 yıllık hekimlik birikimim ve bununla beraber ideolojisine güvenen, kendi yağında kavrulmayı tercih eden bir Memleket Partisi var.”