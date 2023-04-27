Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Elazığ milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:57
Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Elazığ milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Elazığ milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Elazığ milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Elazığ milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖMER KAN

KÜRŞAD ASLAN

ENES FASRUK NOM

HASAN SALTUK TAYANÇ

ÖZGÜR KALE


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