Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 15:50

Güncelleme: 27.04.2023 - 15:50

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Denizli milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Denizli milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Denizli milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ DENİZLİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ERHAN DERİCİ

OSMAN ULUKÖY

DOĞAN EROL

HÜSEYİN HARUN ÖKEK

HAKAN KARAPINAR

MEHMET DOĞUKAN YALDIZ

DENİZ KAROL