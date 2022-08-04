Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar istifa etti
Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, il başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.
Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı ve parti üyesi Baki Dündar, sosyal medyadan tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Dündar, Twitter hesabından şunları söyledi:
"Çok değerli yol arkadaşlarım. Bu gün itibari ile Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımla."
Çok değerli yol arkadaşlarım. Bu gün itibari ile Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımla.— Baki Dündar (@BakiDndr) August 3, 2022
Video Haberler
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
- Yoğun bakıma yatışlarda artış
- Apartmandan elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada
- İşte EYT düzenlemesinde masadaki formüller
- 'İktidarı sallantıda'
- Soylu'dan KPSS açıklaması
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- İstanbul'da feci kaza: Bir çocuk öldü, 4 yaralı
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- '7 ve üzeri şiddetinde deprem olabilir'
En Çok Okunan Haberler
-
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- Bayrampaşa Hali'ndeki işçiler ayağa kalktı