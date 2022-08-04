Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar istifa etti

Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar, il başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:27
Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar istifa etti
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Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı ve parti üyesi Baki Dündar, sosyal medyadan tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Dündar, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Çok değerli yol arkadaşlarım. Bu gün itibari ile Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımla."


Memleket Partisi Baki Dündar istifa

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