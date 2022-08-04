Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı Baki Dündar istifa etti

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:27

Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanı ve parti üyesi Baki Dündar, sosyal medyadan tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Dündar, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Çok değerli yol arkadaşlarım. Bu gün itibari ile Memleket Partisi Eskişehir İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Saygılarımla."