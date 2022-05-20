Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Anketlerle hiç ilgilenmiyorum'

20 Mayıs 2022 Cuma, 17:42

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun'da bir otelde düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasını değerlendiren İnce, hükümetin bu konudaki tavrını desteklediklerini belirtirken "Ama uyarıyorum, ABD'nin PYD'ye verdiği silahları geri alsın diye diretiyorsanız destekliyoruz. 'Kuzey Kıbrıs ile Kıbrıs Rum Yönetimi enerji anlaşmalarında eşit hakka sahip olsun' diyorsanız destekliyoruz. Mısır ve İsrail'in gazını Anadolu'dan geçirmek istiyorsanız destekliyoruz. İsveç'in PKK'ya yardımını engellemek istiyorsanız destekliyoruz" dedi.

İnce, Türkiye'nin AB müzakerelerini hızlandırmak için isteniyorsa da alınan kararı desteklediklerini dile getirerek, "Ama seçim yaklaştı, kasa tam takır olduğu için 3-5 kuruş para almak için muhalefet yapıyorsanız iki elimiz yakanızdadır. Türkiye'nin onurunu kırdırmayın, onurunu zedelemeyin" diye konuştu.

Anketlerde partisine çıkan oy oranıyla ilgili soru üzerine İnce, "Anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Bizim anketlerimiz sokaklar, sokaklarda gördüğümüz yaklaşımlar. Siyasi partilerden para alınarak yapılan anketler kamuoyunun nabzını tutmak için değil, kamuoyunu etkilemek için yapılmış anketler." ifadelerini kullandı.

İnce, muhalefeti neden eleştirdiği yönündeki soruya da "Ben Türkiye'yi geziyorum, kararsızlar yüzde 30 olmuş, şu anda millet umudu muhalefette görüyorsa muhalefet partilerinden birinci parti olan var mı? Ben görmüyorum, görüyorsanız bunu sokağa sorun" cevabını verdi.

'CHP' VE 'İTTİFAK' YANITI

CHP'de 42 yıl hizmet ettiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Gençlik kollarından Cumhurbaşkanlığı adaylığına... Yollarımız ayrıldı, arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. CHP ile bir sorunum yok benim, CHP'nin yöneticileriyle sorun yaşadım. Tabandaki insanlar benim canım, ciğerim, biz onlarla birlikte ter akıttık, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ilçe yöneticileriyle, il yöneticileriyle. Onlar benim canım, ciğerim. Ben tepe ile sorun yaşadım. Başkalaştırdılar, ilkelerinden uzaklaştırdılar, sorunumuz orada bizim yoksa başka bir sorumuz yok."

İnce, "Seçime tek mi gireceksiniz, bir ittifakta yer almayacak mısınız?" sorusunu da "Tek gireceğiz evet, yer almayacağız ama son düzlükte duruma bakarız." şeklinde cevapladı.