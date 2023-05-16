2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Memleket’in rotası çizilecek

Seçime iki gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, ikinci tura ilişkin parti meclisini (PM) toplantıya çağırdığı öğrenildi. Toplantıda, partinin ikinci turda çizeceği rotanın belirleneceği belirtildi.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00
Memleket’in rotası çizilecek
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Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, “herhangi bir adayı işaret etmeyen İnce’nin potansiyel oyunun, diğer 3 adaya dağıldığını” belirtiyor.

İkinci tura yönelik Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’na işaret edilmemesi ya da ilk turdaki gibi adaylara yönelik sessiz kalınması görüşleri de parti kulislerinde konuşuluyor.

Tartışmalar sürerken, İnce’nin PM’yi toplantıya çağırdığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre PM, bugün toplanacak. Toplantının gündemi hem seçim sonuçları hem de ikinci tur olacak. Partinin olağanüstü kurultaya gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.


Memleket Partisi 2023 seçimleri Muharrem İnce

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