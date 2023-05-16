Memleket’in rotası çizilecek

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 04:00

Cumhuriyet’in ulaştığı parti kaynakları, “herhangi bir adayı işaret etmeyen İnce’nin potansiyel oyunun, diğer 3 adaya dağıldığını” belirtiyor.

İkinci tura yönelik Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesinin yanı sıra Kılıçdaroğlu’na işaret edilmemesi ya da ilk turdaki gibi adaylara yönelik sessiz kalınması görüşleri de parti kulislerinde konuşuluyor.

Tartışmalar sürerken, İnce’nin PM’yi toplantıya çağırdığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre PM, bugün toplanacak. Toplantının gündemi hem seçim sonuçları hem de ikinci tur olacak. Partinin olağanüstü kurultaya gidebileceği de iddialar arasında yer alıyor.

