Memur konfederasyonları maaşlarda yaşanan kayıplar için ocakta ek zam talep etti

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

Memur konfederasyonları yüksek enflasyon karşısında ocak ayında en fazla yüzde 11.3 olması beklenen zam oranlarının düşük kaldığını belirterek refah payı ve ek zam talebinde bulundu. Konfederasyon başkanları kiraların maaşları süpürdüğünü belirterek kira yardımı da istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bakan Vedat Işıkhan başkanlığında “kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme, unvan değişikliği” gündemiyle toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ek zam talepleri damgasını vurdu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en yüksek enflasyonun pazar-market sepetinde hissedildiğini, kiraların ise maaşları süpürdüğünü söyledi. Oluşan kayıpları giderecek refah payı iyileştirmesinin zorunlu olduğunu dile getiren Yalçın, “Kamu görevlilerine ve emeklilerine ocak ayında refah payı verilmesini bekliyoruz” dedi. Yalçın, emekli aylığı görev aylığı oranının yüzde 40-45 seviyelerine gerilediğini, seyyanen ödemenin ısrarla emeklilere yansıtılmadığını belirtti. “Emekli olanların keşke olmasaydım, görevde olanların ise “Emeklilikte ne yapacağım” sorularının yükseldiği bir dönemdeyiz” dedi.

‘TÜİK’E GÜVENMİYORUZ’

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, maaşların öncelikli konu olduğunu söyledi. Kahveci, “Kamu idaresi, alacaklarına yüzde 43.93 zam uygularken ödeyeyeceği maaşları yüzde 11.3 artıracak. Devletin yüzde 17.5 enflasyon beklentisine karşılık memur ve emekli maaşlarına yüzde 11.3 zam öngörülmesi, 2025’te kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünün düşeceğinin resmi olarak ilanı demektir. Bu da gelir dağılımında dengenin daha da bozulacağını göstermektedir” dedi. Kahveci, vergi dilimi oralarının çalışanlar için yüzde 15’e sabitlenmesini talep etti.

Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Özgür Aras, TÜİK rakamlarının gerçeği yansıtmadığına işaret ederek, refah payı verilmesini istedi. Aras “Ocak ve temmuzda refah payı verilmesi lazım. TÜİK oranları ile çarşı pazar arasında büyük fark var. TÜİK bu hesaplamaları nasıl yapıyor anlamıyoruz” dedi.

Aras, ülkede ekonomik kriz olduğunu, emekçilerin de bu krizden yoğun olarak etkilendiğini kaydetti. Maaşların üçte birinin kiraya gittiğine dikkat çeken Aras, “Mutlaka kira yardımı yapılmalı. Maaşlar iyileştirilmeli” dedi. Aras, en düşük memur maaşının da asgari ücretin en az üç katı olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, konfederasyonların ek zam talepleri konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı. KPDK toplantısında konfederasyonlar, birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesinden, kamu görevlileri sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası’nın değiştirilmesine kadar birçok talep gündeme getirdi. Bakan Işıkhan, “görevde yükselme ve unvan değişikliği” konusu başta olmak üzere kendilerine toplantıda aktarılan sorunların çözümü için alt komisyon kurulması talimatı verdi.