Memuru aile boyu AKP’ye üye yapmışlar: ‘Yanlışlık olmuş’ savunması

Türkiye, AKP yönetiminde refahtan uzak, siyasi olarak karışık, hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı dönemini yaşıyor. Yurttaşlar merkezi yönetimden umudu kesip yerel yönetimlere yöneldiğinde ise belediye başkanları hapse atılıyor.

Ekonomiden, kısıtlamalardan ve yasaklardan bunalan yurttaşlar, artık AKP’ye üye olmak istemiyor. Bu koşullar altında üye toplayamayan AKP, yurttaşları habersizce partiye üye yapmasıyla sık sık gündeme geliyor. Hızını alamayan AKP yönetiminin üye yapacağı sivil yurttaş kalmayınca sıra memurlara geldi.

AİLE BOYU ÜYE YAPMIŞLAR

AKP Ankara İl Başkanlığı, memur kenti olarak bilinen Ankara’ya ilişkin yaptığı paylaşımda 2025 yılında AKP’ye 161 bin 825 yeni üye katıldığını duyurdu. Söz konusu artışın nasıl oluştuğu belli oldu. Büro-İş Sendikası’nın yaptığı tespitlerde, AKP’nin birçok memur ve emeklisini haber vermeden partiye üye yaptığı ortaya çıktı. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, “Görevde olan ve halen çalışan memur üyelerimiz ve emekli memurların ailesiyle birlikte AKP Mamak İlçe Başkanlığınca kişilerin haberi ve imzası olmadan üye yapıldığını tespit ettik” dedi. Hamzaçebi, ilçe başkanlığına yönelik yapılan başvuru sonucunda başkanlıktan “Üye olmaya gelen vatandaşın verdiği T.C Kimlik bilgileri yerine yanlışlıkla sizlerin bilgilerini girmişiz” yanıtını aldıklarını aktardı.

‘KANUNLARA AYKIRI’

Olaya tepki gösteren Hamzaçebi, “Uyguladığı başarısız ekonomik ve siyasi faaliyetler ile iktidara geldiği 2002 yılından itibaren her geçen gün emekliyi açlığa, memuru yoksulluğa mahkum eden ve halkta desteği çok azalan ‘Tükenmişlik Sendromu’ yaşayan AKP iktidarı bu sendromdan kurtulmak için üye sayısını artırmak adına memuru ve emeklisini haberi olmadan kanunlara aykırı hukuksuzca kendi partisine üye yapıyor. Bu gibi üye kaydetmeler daha öncede olmuştu. Bu sahtekarlığa karşı savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyor ancak savcılıklar takipsizlik kararı verip dosyayı kapatıyorlar. Bir yaptırım olmayınca bundan cesaret alıp kişileri kendi iradesi dışında partiye üye yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘BU KADAR MI DÜŞÜKSÜNÜZ?’

Bu olayların AKP için ‘sıradan bir hal aldığını’ söyleyen Hamzaçebi, Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesince memurların siyasi partiye üye olmalarının yasak olduğunu anımsattı. Bu kapsamda Hamzaçebi, söz konusu hareketin cezasının kişinin bir daha atanmamak üzere memurluktan çıkartılması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Memuru huzursuz etmenin, uğraştırmanın, başını belaya sokmanın anlamı ne? Bu kadar mı düşüksünüz? Özellikle memurlara mağduriyet yaşamamaları sesleniyoruz. Ara ara E-Devletten siyasi parti üyeliklerini kontrol etsinler. Üyeliği olanlar ekran çıktısını alıp savcılık kararını beklemeden sistem üzerinden derhal istifa edip Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunsunlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak sistemden geriye doğru üyeliğinizi silmiş olmuyor. Bunun için de savcılık suç duyurusunu dilekçenize ekleyip Yargıtay’a geriye doğru üyeliğin silinmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Aynı işlemi kendi iradesi dışın da bir partiye üye yapılan memur olmayan yurttaşlarımıza da öneriyoruz.”