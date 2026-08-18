Menderes Belediyesi AKP'ye geçti: İlk hamleleri Erdoğan'ın fotoğrafını asmak oldu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi yapılmış ve seçimde YENİ Parti, CHP ve AKP aday çıkarmıştı. Seçimi AKP’nin adayı Asuman Şen kazanırken, seçim sonrasında çekilen bir fotoğraf karesi ise dikkat çekmişti. Seçimin hemen ardından CHP’li Belediye Meclis Üyesi Harun Bila, AKP Menderes İlçe Başkanlığı’na ziyarete gitmiş ve Bila’nın yeni Başkanvekili Asuman Şen’i tebrik ettiği ve AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile samimi poz verdiği görülmüştü.

Şen, bugün Menderes Belediyesi başkanlık makamında düzenlenen devir-teslim töreniyle görevi devraldı. Meclis başkanı olarak başkanlık koltuğunda olan Şirzat Peker başkanlık görevini Asuman Şen’e devretti. Törene AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partililer ve yurttaşlar katıldı. Törende konuşan Menderes Belediyesi Başkan Vekili Asuman Şen, “Bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız" dedi.

‘MENDERES İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIZ’

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Yeni bir göreve başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetiyle baktığımız için taş üstüne taş koymuş olan insanlar hepsi başımızın tacı. Esnaflar, köylü kardeşlerimiz, sokaklarında altyapısı olmayan ve birçok sorunu olan Menderesli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye geldik. Asuman Başkanımız bu sorunları en güzel şekilde çözüp, Menderes’in yüzünü güldürecek güçte ve nitelikte bir başkan. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

‘HALKIMIZ DÜZGÜN HİZMETİN ALINDIĞI DÖNEME GİRECEK’

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de “Uzun zamandır İzmir’de belediyenin, devletin, milletin imkanları yanlış kullanılıyor. En azından biz yanlış kullanıldığına inanıyoruz. Bizler bunun doğru örneklerini uzun zamandır Aliağa ve Menemen’de gösteriyoruz. Dilerim Asuman Hanım aracılığıyla Menderes’te de gösterilir. Devlet ve belediye imkanlarının düzgün kullanıldığı bir döneme girmesini umuyorum, şimdiden başarılar diliyorum” diye konuştu.

Devir teslim töreninin ardından makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı.