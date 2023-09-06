Menzil'de yangın çıktı

Yayınlanma: 06.09.2023 - 21:21

Güncelleme: 06.09.2023 - 21:21

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde, cemaatin yaptırdığı külliyede yangın çıktı. Yapı kısa sürede alevler içinde kalırken, itfaiyenin müdahele etmesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sonrası binanın çatı katı ve ahşap kısımlarında maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi.

CEMAAT BÖLÜNMÜŞTÜ

Menzil Tarikatı, liderleri Abdülbaki Erol'un ölümü sonrasında oğulları arasında yaşananlar sebebiyle bölünmüştü. Erol’un üç oğlu da ‘tövbe verme’ yetkisine sahip olurken, müritlere istedikleri lidere bağlanma özgürlüğü verilmişti.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ: BİR GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR?

Cumhuriyet, 15 temmuz darbe girişimi sonrası devletin kadrolarında kendisine yer bulan Menzil cemaatinin merkezinde bir gün geçirmiş, Rıfat Kırcı izlenimlerini bir bir anlatmıştı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin Menzil köyünde cemaat üyeleriyle görüşen Kırcı, izlenimlerinde şunları kaydetmişti:

*Köy ifadesi oldukça mütevazı. Çünkü buranın içerisinde lüks siteler, villalar, devasa türbeler camiler, çarşı, AVM’ler hatta benzin istasyonu bulunuyor. Bir ilçe belediyesi gibi işleyen Menzil köyünün altyapısından güvenliğe kadar birçok kamu görevini cemaat üyeleri üstleniyor.

*Köyü tanıttı, türbenin bulunduğu açık alanın erkekler ve kadınlar olarak ikiye ayrıldığını söyledi.

*Köy sokaklarında, çarşıda, lokantada kadınlara rastlamadık.