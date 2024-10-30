Menzil’den ‘şeriat mahkemesi’ uyarısı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Menzil cemaati lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin yaşamını yitirmesinin ardından üç oğlu arasında miras kavgası başladı. Miras kavgasının çözülememesi, tartışmaları artırınca Menzil “cemaat mahkemesi” kurdu. Cemaat tarafından yapılan açıklamada; 22 Ekim’de cemaatin merkezi olan Adıyaman’ın Menzil köyünde bulunan Menzil Camisi’nde söz konusu şeriat-cemaat mahkemesine yönelik toplantı yapıldığı belirtildi.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada; üç kardeş için “Gavsımızın diğer üç halifesi hüküm mercisi olarak kabul edilmiştir” denildi. Toplantıda cemaatin çalışmalarını sürdüren Seyyid Abdulbaki Elhseyni’nin oğlu Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin “Şeriata göre yapacağız. Milletin huzurunda yapılacağı cumhurbaşkanına kadar da bilinsin. Çünkü oraya kadar gitti” dediği öğrenildi. Toplantıda Seyyid Abdulbaki Elhüseyni’nin diğer oğulları Seyyid Muhammed Mübarek Elhüseyni ile Seyyid Muhammed Fettah Elhüseyni de bulundu. Toplantıda Seyyid Muhammed Saki Elhüseyni’nin babasının ölümünden sonra cemaate bağlı sözde dergâhlarından kira ve kiranın faizini istediklerini söyleyerek söz konusu cemaat mahkemesinin üyelerine bu durumu nasıl çözeceğini sordu. Kardeşi Seyyid Muhammed Fettah Elhüseyni ise “Sen öyle diyorsun da babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergâh bastı” ifadeleri kullandığı öğrenildi.

‘SEKTEYE UĞRATMAYIN’

Mahkemede yaşanan tartışmalar sosyal medyaya düşünce cemaatten; “Sekteye uğratacak paylaşımlardan uzak duralım. Bizler hakem heyetine tereddütsüz tam yetki verdiğimizi tekraren ilan ediyoruz” denildi.