Merak edilen gerçeği CHP'li isim açıkladı: 'Özgür Özel genel başkan olunca yasakladı'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Ayrıntıları aynı isimli Youtube kanalından aktardan Fatih Altaylı, Ağbaba'ya mitinglere ilişkin sorular yönelttiğini, "Mitinglere kaç kişi taşıyorsunuz ya da taşıyor musunuz?" sorusunu sorduğunu söyledi.

Ağbaba ise bu soruya, "Eskiden taşırdık. Miting öncesi yakın illerin teşkilatları; otobüs, minibüs tutar vatandaşları getirirdi. Zor iştir. Hele muhalefet partisiysen pek işe yaramazdı. Özgür Bey genel başkan olunca bunu yasakladı. Kendimizi kandırmak olarak gördü. Artık taşımak yok" yanıtını verdi.

Ağbaba, şu an yalnızca kentin ilçelerinden minibüs kalktığını söyledi.

MİTİNGLERDE BU SORULAR SORULUYOR

Ağbaba, ayrıca miting kapsamında CHP'nin anket gerçekleştirdiğini ve mitinglere katılanların yüzde 95'inin yerel halk olduğunu aktardı.

Öte yandan ankette mitinge katılanlara, "Hangi ilde, ilçede yaşıyorsunuz?", "Ailede kaç kişi var?", "Son seçimde hangi partiye oy verdiniz?", "Mitinge niye geldiniz?", "Özgür Özel'in en beğendiğiniz vaadi ya da eleştirisi ne oldu?" gibi sorular sorulduğu belirtildi.