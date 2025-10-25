'Artık bıktım, siyasette yokum' demişti: Meral Akşener'den 'İYİ Parti' mesajı

İYİ Parti'nin geçtiğimiz yıl yapmış olduğu kurultayda genel başkanlık koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na devreden eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Uzun süredir sessizliğini korumasıyla dikkat çeken Akşener'in siyaset gündemine ilişkin paylaştığı mesajlar dikkat çekti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir.

Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı,

Dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti,

Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum.

İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."

'ARTIK BIKTIM, SİYASETTE YOKUM' DEMİŞTİ

İYİ Parti'nin eski genel başkanı Meral Akşener, ağustos ayında İstanbul'da bir işletme için aracı olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre Mehmetçik Vakfına ait olan, İstanbul Marmara otoyolu üzeri benzin istasyonu ve dükkanların olduğu işletmeyi İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak’ın almak istemiş bu talep de Akşener’in referansıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmişti. Akşener ise bu iddiaya karşılık "Ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur" demişti.