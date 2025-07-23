Meral Akşener sözlerine Anahtar Parti'den 'yalanlama'

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Ali Işıner Hamşioğlu, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun gazeteci Fatih Altaylı’yı Silivri’de ziyaretiyle ilgili Altaylı'nın YouTube kanalındaki aktarımlara ilişkin açıklama yaptı.

Hamşioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu ile Sayın Fatih Altaylı'ya Marmara Ceza ve İnfaz Kurumun’ da gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında yapılan görüşmeden bir bölümün kendisine ait YouTube kanalına aktarılırken bazı hususlarda cezaevi koşullarından kaynaklı olarak hataya düşüldüğünü üzülerek gördük. Sayın Altaylı'ya avukatları aracılığı ile düzeltme talebimizi aktardık. Olağanüstü koşullar altında yapılan bu hatanın birinci elden düzeltilmesini nezaket gereği olarak beklemek durumundayız. Ancak muhataplarına da hürmetsizlik olmaması bakımından şu hususları ifade etmek mecburiyetindeyiz: Konuşmalarda hiçbir siyasinin, bir menfaat temin etme suretiyle hareket ettiği ve bu durumun partimizle ilişkilendirildiğine dair bir ifade geçmedi. Sayın Akşener'e yönelik herhangi bir ifade kullanılmadı. Siyasi Partiler ile ittifaka yönelik ifadelerin muhtevası aktarıldığı şekilde değildir.”

NE OLMUŞTU?

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Yavuz Ağıralioğlu ile görüşmesinde Ağıralioğlu'nun 'AKP tarafından desteklendiği' iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandığını iddia etmişti:

"Bu bize Sinan Oğan ve Meral Akşener'in bıraktığı bir leke. Onlar yüzünden herkeste bu kaygı var, haklılar. Bizim de 50 milyon dolar alıp seçmeni satacağımızı düşünüyorlar. Peki şunu soruyorum: Sizce AKP bugüne kadar beni hiç davet etmedi mi, gittim mi?

2023'ü düşünün. Ben İYİ Parti'den niye koptum? Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecekler diye. Peki Kılıçdaroğlu AKP'nin istediği aday değil miydi? AKP'nin adamı olsam Kılıçdaroğlu aday yapılmasın diye partiden ayrılma pahasına mücadele eder miydim? Ben AKP'ye yaklaşmam. Çünkü bilirim ki gölgeye sığınanın gölgesi olmaz."