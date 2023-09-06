Meral Akşener ve Muharrem İnce ‘ittifak’ı konuşacak

Yayınlanma: 06.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.09.2023 - 04:00

Edinilen bilgiye göre görüşmede, 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti-Memleket Partisi ittifakı olarak girilmesi masaya yatırılacak. Her iki partinin kurmayları da söz konusu “işbirliğine” partililerin sıcak baktığını belirtiyor.

İki partinin olası yakınlaşmasının perde gerisinde “CHP’ye olan kırgınlıkların” ve “siyasette bir ‘üçüncü yol’ kurulması gerektiği” fikrinin olduğu öne sürülüyor.

Bu kapsamda, İYİ Parti’nin Memleket Partisi ile birlikte Zafer Partisi ile de temas halinde olduğu, üç partinin de yerel seçim sürecinde “birbirlerini incitecek söz söylememe ve istişare etme” kararı aldıkları kaydediliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Memleket Partili bir kurmay, “İktidar ve muhalefet boşluğunu bir üçüncü yol dolduracak. Bu yolun yerel seçimlerde yurttaşlarda karşılık bulması gerekiyor” diyor.

