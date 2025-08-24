Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser verdi.

Anadolu PSM, SİS Production ve Kalyon Ajans işbirliğinde Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilen "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlıklı konsere 25 bin kişi katıldı.

Toplam 75 kişilik bir orkestrayla sahne alan sanatçı, yeni albümü "Ecstasy"i de ilk kez bu konserde tanıttı.

AKŞENER DE KONSERE GELENLER ARASINDAYDI

Yusuf, Fuzuli'nin sözleriyle bestelediği "The Meeting" (Buluşma) adlı eserini de Gazze'ye ithaf etti.

Konser gelirinin bir kısmı, Filistin'de ve Gazze'de yaşanan insani krize destek olmak amacıyla bağışlanacak.

Meral Akşener de Sami Yusuf konserini izleyenler arasındaydı. Akşener'e eşi Tuncer Akşener eşlik etti.