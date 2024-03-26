Meral Akşener'den adaylarının lehine çekilmesini isteyen Özgür Özel'e tepki: 'Çalışın kardeşim'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 17:57

Güncelleme: 26.03.2024 - 17:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Edirne Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi'ye destek istemek için Edirne'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Burada toplanan kalabağı seslenen Akşener, CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi.

CHP Lideri Özgür Özel'in partisi lehine İyi Partili adayın çekilmesini istemesine tepki gösteren Meral Akşener, "Hamdi Bey çok çalıştı ve bu çalışmanın neticesinde bugün Edirne'de birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Yalnız enteresan bir durum var, kimseye yaranamıyoruz. Bugün buraya gelip, 'Hamdi başkan çekilsin, aksi takdirde AK Parti kazanıyor' denmesi, en basit haliyle ayıptır.

Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın vay efendim, Hamdi başkan oy bölüyor, kendisi çekilsin; kazanalım.' Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'Yan gel Osman' denir; çalışın kardeşim" dedi.

ORDU'YU ÖRNEK GÖSTERDİ

Özel'in Ordu'daki söylemlerini de eleştiren Akşener, "En başından şunu söyleyeyim; Hamdi Sedefçi birinci sırada, ikinci sırada AK Parti, üçüncü sırada Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisini çok güçlü getirin ki biz de iktidarın her türlü gücünü bilek gücüyle böyle büke büke Edirne'ye getirelim. Bu arada Edirne'de 'AK Parti gelmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verin' diyen Sayın Özgür Özel, Ordu'da ne yaptı biliyor musunuz?

Ordu'da da bizim aday birinci sırada. İkinci sırada AK Parti var, CHP çok geride, bayağı geride. CHP'lilere seslendi, 'AK Parti kazanmış, öbürü kazanmış, bizim için önemli değil. Dolayısıyla partimize oy verin' dedi. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" diye konuştu.

'KENDİSİNİN HEYKELİNİ DİKERİM'

Türkiye'de emeklilerin aç olduğunu söyleyen Akşener, "Emekliler aç, Edirne'de de aç, git Hakkari'de, Ağrı'da, orada da aç. 10 bin lira emekli maaşıyla geçinebilen varsa; kendisinin heykelini dikerim. Dolayısıyla diyorum ki buradan; Sayın Erdoğan seçime 5 gün kaldı; iki dudağının arasında her şey. Emeklilerin bayram ikramiyesini 7 bin lira yapacaksın. Emeklilere 11 bin lira zam vereceksin seyyanen ve en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar yapacaksın.

Yaptın, yaptın, yapmadın; bütün emeklilerin oylarına şahsen talibim, bakın, görün. Söke söke nasıl bu haklarınızı iktidardan alacağım, göreceksiniz. Birincisi bu, ikincisi '100 bin öğretmen tayin edeceğiz' dediniz. Doğru mu? 100 bin öğretmen taahhüdünü yapacaksın. O öğretmenleri sen yetiştirdin, o okulları sen açtın, istihdam etmek görevi senin. Meslektaşlarıma bu 100 bin atamayı yaptın, yaptın. Ben de öğretmen kökenliyim de onun için. Dolayısıyla eğer yapmıyorsan, bak bu bütün meslektaşlarımın oyuna talibim. Ondan sonra görün nasıl o 100 bin öğretmeni nasıl tayin ettiriyorum; görün. Bir de mülakatı kaldıracaksın. Hepimiz söyledik. O mülakatlardaki torpili ortadan kaldıracaksın" dedi.