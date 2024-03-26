Akşener Özel'in o sözlerini hatırlattı: Koskoca genel başkan demiş, CHP'liler elbette dinlemelidir

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Akşener Özel'in o sözlerini hatırlattı: Koskoca genel başkan demiş, CHP'liler elbette dinlemelidir

ANKA
26 Mart 2024 Salı, 12:23




İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris’te düzenlenen iftar programında seçmenlerden oy verirken hizmet odaklı düşünmelerini isteyerek “Size kim, nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin” dedi.

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