Akşener Özel'in o sözlerini hatırlattı: Koskoca genel başkan demiş, CHP'liler elbette dinlemelidir

26 Mart 2024 Salı, 12:23













İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris’te düzenlenen iftar programında seçmenlerden oy verirken hizmet odaklı düşünmelerini isteyerek “Size kim, nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin” dedi.

