Meral Akşener'den faiz indirimine tepki: Bu karar artık psikolojinin konusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merkez Bankası'nın faiz indirmesine sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 19:46
Meral Akşener'den faiz indirimine tepki: Bu karar artık psikolojinin konusu
Abone Ol google-news

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister” dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, bugün Merkez Bankası’nın faizi yüzde 12’ye indirmesine tepki gösterdi.

Meral Akşener’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

  • Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur. Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez. Devlet yönetmek rasyonellik ister!

MERKEZ BANKASI FAİZİ YİNE İNDİRDİ

Merkez Bankası, üst üste ikinci kez faiz indirimi kararı aldı. Para Politikası Kurulu, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürdü.

Yapılan açıklamada, "Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir" denildi.


Meral Akşener İyi Parti merkez bankası Faiz kararı Fed faiz kararı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler