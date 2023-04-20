Meral Akşener'den, hapsi istenen Hazal Kaya'ya destek: 'Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?'

Yayınlanma: 20.04.2023 - 14:45

Güncelleme: 20.04.2023 - 14:45

Batman'da yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunan Uzman Çavuş Musa Orhan'a (27) sosyal medyadan 'hakaret ettiği' gerekçesiyle yargılandığı davada para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek için paylaşım yapan ünlü oyuncu Hazal Kaya hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

'BÖYLE KONULARDA HER ZAMAN SESİMİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUM'

Musa Orhan'a 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıl hapis cezası verildiğini ve istinaf mahkemesinde de bu cezanın onandığına dikkat çeken Kaya'nın ifadesinde şu sözler yer aldı:

"Tüm bu yargı kararları, adli tip raporları, merhum bir genç kadının ardında bıraktığı intihar mektubuna rağmen masumiyet karinesine sığınarak bir de bu durumdan menfaat devşirmeye çalışılması tepkimde haklı olduğumu gösteriyor.

Kadına yönelik şiddet, cinsel istismar ve cinsel şiddetin önüne geçmek için mevcut yasaların en etkili biçimde uygulanması gerektiği gibi bu konuda kamuoyu baskısı oluşturulmasının önemini de biliyor ve bir oyuncu olarak böyle konularda her zaman sesimi duyurmaya çalışıyorum. Kadına yönelik şiddetin ve faillerin değil faillere gerekeni söyleyenlerin ceza aldığı bir sisteme yönelik sitemimin yargılama konusu olduğunu düşünmüyorum."

AKŞENER'DEN KAYA'YA DESTEK

Kaya için istenen hapis cezası sosyal medyada büyük tepki çekerken; ünlü oyuncuya bir destek de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Kişisel Twitter hesabında Cumhuriyet'in haberini alıntılayan Akşener, 'Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz?' diye sordu.

İYİ Parti lideri, Ezgi Mola ve Hazal Kaya'yı etiketlediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadın ölüyorsa, hepimiz hakkını arayacağız! Bir kadın susturuluyorsa, hepimiz konuşacağız! Bir kadın haksızlığa uğruyorsa, hepimiz yanında kaya gibi dimdik duracağız! Kadınları yaşatamadığınız yetmiyormuş gibi bir de susturmaya mı çalışıyorsunuz? Ama artık ne yaparsanız yapın, nafile! Sadece 24 gün sonra; Kadınlar konuşacak, kadınlar yaşayacak ve kadınlar size rağmen yepyeni bir tarih yazacak!

@ezgimola @HazalKaya110"