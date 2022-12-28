Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin ilk açıklama

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:37

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı ikili görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezasının ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

"TARTIŞMA AKŞENER'İN ROL ÇALMASINA NASIL EVRİLDİ"

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana."

"NİYE DAĞILSIN ALTILI MASA?"

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna “Niye dağılsın altılı masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Akşener, adaylık meselesinin konuşulup konuşulmadığına yönelik soruya da "Onu altılı masada konuşacağız" dedi.