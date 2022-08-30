Meral Akşener'den öğretmenlere destek: “Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini "Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez" sözleriyle eleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi. Akşener, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.
Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
- Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!
Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra;— Meral Akşener (@meral_aksener) August 30, 2022
Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde...
Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız.
Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!#ÖğretmenlerGözaltında
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