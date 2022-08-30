Meral Akşener'den öğretmenlere destek: “Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız”

30 Ağustos 2022 Salı, 21:35

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmenlerin protestosuna polisin sert müdahalesini eleştirdi. Akşener, “Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Ankara’da gözaltına alınan ve akşam saatlerinde salıverilen Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine destek verdi.

Meral Akşener, öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Çiftçilerimiz, gençlerimiz ve doktorlarımızdan sonra sıra; Cumhuriyetimizin teminatı olan öğretmenlerimizde... Onları hem haksızlıklarla baş başa bırakıp hem de haklarını aradıkları için cezalandıramazsınız. Milletle inatlaşarak devlet yönetilmez!