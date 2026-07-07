Merdan Yanardağ'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Görüşmek istedi ama pek niyetim yok'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın "siyasal casusluk" suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi yerleşkesinde görüldü.

Kayyım atılan TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Yanardağ savunma yaptı.

İfadesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları özel yayın da yer aldı.

Mahkeme kararı ile CHP Genel Başkanlığı’na "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın dosyasında kendisi ile yapılan görüşmenin olduğundan haberdar olmadığını söylemişti.

"GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMEYE PEK NİYETİM YOK AMA"

Duruşmaya verilen arada gazetecilere seslenme fırsatı bulan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin ardından kendisi ile görüşme talebinde bulunduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun kendisi ile görüşmek istediğini anlatan Merdan Yanardağ, “Pek niyetim yok ama değerlendiriyorum. Görüşmeyi kabul etmem için biri aracı oldu, rica etti” sözlerini dile getirdi.

"NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında soruları yanıtladığı programa "Niyetiniz ne olursa olsun iktidar ile paralel bir görüntü sergiliyorsunuz. Öyle ki benim iddianamemde sizinle yaptığım röportaj tutuklanmama sebep olarak gösterilirken bu konuda tek bir yorum yapmadınız" ifadelerini kullandığı mesajını yollamış ve "İddianamemi okudunuz mu? Sizinle yaptığım programda bir suç işledim mi?" sorusunu yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu, Yanardağ'ın söz konusu röportaj nedeniyle suçlandığını yeni öğrendiğini belirterek, "Hayır, bu konuda suç işlediğine inanmıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla suçlandığını yeni öğreniyorum" dedi.