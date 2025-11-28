Merdan Yanardağ'dan 'Kılıçdaroğlu' yorumu: 'Dramatik bir intihar'

'Casusluk' soruşturması kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevi'ne gönderilen ve yönetimindeki TELE1'e kayyum atanan gazeteci Merdan Yanardağ, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri sonrasında dönemin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği siyaset çizgisini sert biçimde eleştirdi.

Yanardağ, TELE1'e el konulmasının ardından Youtube ve internetten yayın yapmak üzere açılan Tele 2'nin internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim yenilgisi sonrası tavrını, siyasal bir tükeniş ve 'dramatik bir intihar' olarak niteledi.

'YENİLGİ YÖNETİMİ VE PARTİ İÇİ DEMOKRASİ' ÇAĞRISI

Merdan Yanardağ’a göre, Kılıçdaroğlu’nun seçim gecesinden başlayarak sergilediği tutum, partililerin ve hukuk devletini savunan seçmenin umutlarını ciddi ölçüde zedeledi. Yenilgiyi sahiplenme ve sorumluluk üstlenme yerine, görevde kalma yönündeki ısrarının partiyi derin bir bunalıma sürüklediğini ifade eden Yanardağ, bu durumun CHP’nin geleceği açısından kritik riskler barındırdığına işaret etti.

Yanardağ, yazısında Kılıçdaroğlu’nun yenilgi sonrası siyasal olarak intihar ettiğini, bu tercihin sadece kişisel bir siyasi son olmanın ötesinde, partinin tarihi misyonuna da gölge düşürdüğünü belirtti.

Gazeteci Yanardağ, partide derhâl demokratik bir değişim sürecinin başlatılması gerektiğini savunarak, liderin koltuğa tutunma çabasının parti içi demokrasi kültürüne zarar verdiğini ve tabanın sesinin duyulmasını engellediğini vurguladı.