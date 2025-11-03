Anayasa Mahkemesi'nden 'Merdan Yanardağ' kararı!

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Merdan Yanardağ’ın 2023 yılında TELE1’de yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği” yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Yanardağ’a 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine ve kararın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

“CEB İR, ŞİDDET YA DA TEHDİT ÖVGÜSÜ YOK”

MLSA'nın aktardığına göre; AYM, Yanardağ’ın terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaların "silahlı terör örgütünü övme, teşvik veya meşrulaştırma" niteliği taşımadığını vurguladı.

Merdan Yanardağ'ın sözlerinde “cebir, şiddet ya da tehdit övgüsü” bulunmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, ifadelerin bağlamı içinde değerlendirildiğinde suç işlendiğine ilişkin kuvvetli bir belirti bulunmadığı sonucuna vardı.

Bu nedenle de, tutuklamanın temel hak ve özgürlükler bakımından orantısız olduğu tespiti yapıldı.