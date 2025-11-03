Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anayasa Mahkemesi'nden 'Merdan Yanardağ' kararı!

3.11.2025 12:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AYM, gazeteci Merdan Yanardağ’ın 2023'te TELE1’de yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının 'kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği'ne hükmetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci Merdan Yanardağ’ın 2023 yılında TELE1’de yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiği” yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Yanardağ’a 166 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine ve kararın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

“CEBİR, ŞİDDET YA DA TEHDİT ÖVGÜSÜ YOK”

MLSA'nın aktardığına göre; AYM, Yanardağ’ın terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaların "silahlı terör örgütünü övme, teşvik veya meşrulaştırma" niteliği taşımadığını vurguladı.

Merdan Yanardağ'ın sözlerinde “cebir, şiddet ya da tehdit övgüsü” bulunmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, ifadelerin bağlamı içinde değerlendirildiğinde suç işlendiğine ilişkin kuvvetli bir belirti bulunmadığı sonucuna vardı.

Bu nedenle de, tutuklamanın temel hak ve özgürlükler bakımından orantısız olduğu tespiti yapıldı.

