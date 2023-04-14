Merdan Yanardağ’a hapis cezası

Gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 20:09
Merdan Yanardağ’a hapis cezası
Abone Ol google-news

TELE1'in haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği iddiasıyla dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.


Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler