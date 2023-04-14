Merdan Yanardağ’a hapis cezası
Gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
TELE1'in haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği iddiasıyla dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.
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