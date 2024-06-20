Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne sızıp verileri kötü amaçla kullanıyorlar

Yayınlanma: 20.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.06.2024 - 04:00

İnternet üzerinden yurttaşların kimlik bilgileri farklı uygulama ve oyunlarda yayılmaya devam ediyor. Son dönemde bazı mobil oyun uygulamalarındaki kişilerin “panel” üzerinden yurttaşların Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) verilerine ulaşarak kötü amaçla kullandığı gündeme geldi. Özellikle Telegram üzerindeki gruplarda yurttaşların kişisel verilerinin yer aldığı paneller satılırken buna erişen kişilerin de farklı oyun platformlarındaki oyunculara karşı bu paneli kullandığı belirtiliyor.

Bir mobil oyun oynayan G.B. isimli yurttaş, oyundaki kişilerin kimlik bilgilerine panel üzerinden ulaşıldığını öne sürerek yaşadıklarını anlattı. G.B., “Ailemin ve akrabalarım telefon numaralarına erişmişler. Akrabalarıma grup açarak bana ait olmayan resimler atıldı. Bizim numaramızı nasıl buldu diyorlar. Ben daha sonra bilgilerime erişildiği için suç duyurusunda bulundum” dedi. Oyunda yaşanan bir anlaşmazlıktan sonra tehdit edildiğini öne süren G.B., “Beni araştırmışlar, kimdir, nerede yaşar diye panelden beni buluyorlar. Sonra mesaj attılar ‘Hatırladın mı bizi?’ dediler” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ 17 YAŞINDA

Serkan E. isimli bir baba çevrimiçi bir bilgisayar oyunu oynayan kızının diğer oyuncular tarafından bilgilerine erişildiğini öne sürdü. Serkan E., “Kızım birkaç oyun grubuna girmiş. Gruptaki ‘abi’ adlı oyuncu kızımı taciz edip, fotoğraf istiyor. Kızım göndermeyince bu kişi panelden kızımın annesinin telefon numarasına ulaşıyor. Eve bir anda biz istemememize rağmen yemek siparişleri geldi. Ardından evimize sahte polis ihbarları yapıldı. Bunu yapanın 17 yaşında bir çocuk olduğunu öğrendik. Panel üzerinden tüm bilgilerimize ulaşmış. Şikâyetçi olduk” dedi.