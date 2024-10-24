Mersin, ağırlıklı olarak dezavantajlı bölgelerde sosyal belediyecilik hizmeti veriyor

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sosyal politikalar alanında ürettiği ve uyguladığı projeler, insana “İsveç’te miyiz?” sorusunu sorduruyor. Farklı illerden belediye başkanları, bürokratlar, ilde “sosyal politika” turuna çıkarılıyor, yapılanlar gösteriliyor.

Yaşadığı şiddetten kaçan ya da herhangi bir nedenle çaresiz olan bir kadın, otobüsten iner inmez “Otogar Kadın Danışma Merkezi”nde ağırlanıyor, sorunları dinleniyor, sığınma evine götürülüyor. Burada kaldığı süre içinde istemesi halinde meslek edindiriliyor, işe yerleştiriliyor, özgür ve onurlu bir yaşama başlaması için cesaretlendiriliyor.

Üniversite öğrencileri “Çamaşır Kafe”de ücretsiz olarak çamaşırları yıkanırken çay ve çorba içiyor ders çalışıyor. “Emek Evi”nde, sabah erken saatte gündelik işlere gidenler işe başlamadan çayını, çorbasını içiyor. Ağırlıklı olarak dezavantajlı mahallerde olmak üzere 49 noktada üç çeşit yemek 15 TL’den isteyen herkese sunuluyor. “Mola Evi” ile engelli çocuk annelerine nefes aldırılıyor, çocuklar evden alınıp bu merkezlere getiriliyor ve bir süre uzmanlar eşliğinde oyunlar oynanıyor, etkinlikler yapılıyor. Kadınlar, önce atölyelerde istedikleri alanlarda eğitim alıyor, sertifikalarını aldıktan sonra da çalışmaya başlıyor.

Mersin Belediyesi’nin uzun süredir uyguladığı “Sosyal Belediyecilik” çalışmalarına, Mayıs ayından bu yana hayatını derin yoksullukla mücadeleye adamış Hacer Foggo da destek veriyor.

‘HERKESİN KİMSESİ’

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, yeni projeler oluşturmak amacıyla “Herkesin kimsesi” sloganıyla hayata geçirdiği “Mersin Sosyal Politikalar Ofisi”nin açılışına katılmak, başkan Seçer’le görüşmek ve yapılanları görmek üzere Mersin’deyiz.

Sosyal belediyeciliği, “Bir birey doğmadan, toprağa gidene kadar o bireyin yanında olmaktır” diye nitelendiren Seçer, şöyle devam ediyor: “Gerisi lafı güzaftır. ‘Sosyal politika yapıyorum, gıda dağıtıyorum, hayvan dağıtıyorum’ demekle olmuyor. Bunun sürdürülebilirliği, takibi, geri dönüşü, halka teması yoksa bu projeler lafı güzaftır. Sadece şekil şartını yerine getirirsiniz ama toplumu kandıramazsınız.”

HALKÇI POLİTİKALAR

Halkçı ve sosyal demokrat politikalar uyguladıklarını vurgulayan Seçer, “Bundan taviz vermeyiz. Biz halkın olan sahilleri halka açmak, halkın parasını halka harcamak için geldik. Halkın parasıyla lüks oteller, mekânlar yapıp onu yandaşlarımıza ucuz ucuz kiraya vermek için gelmedik. Halkın parası değerli” diyor.

SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ NE YAPACAK?



Saha çalışmaları yapmak, eğitimler vermek, politika önerileri sunmak ve iyi örnek modellerini yaygınlaştırmak amacıyla kurulan ofis, Mersin’de sosyal değişimi sağlayan örnek projelerin farklı il ve ilçelerdeki yerel yönetimlere aktarılması ve uygulanması konusunda aracı olacak. Ofis, yerel yönetimlerin yoksulluğu önlemek için yaptıkları projelere yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları da gözeterek önerilerde bulunacak, hak temelli uygulamaların görünür olmasını amaçlayacak.

UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER



KIR ÇİÇEKLERİ: Değişik spor branşlarında yetenekli olan kız çocuklarının sınavla seçildiği proje ile öğrenciler hem akademik hem de spor hayatlarına devam ediyor. Proje kapsamında halen 21 Kır Çiçeği eğitim görüyor.

EMEKLİ EVİ: Mersin’de ikamet emekli vatandaşların aktif olarak yaşama devam etmeleri amacıyla üyelik sistemiyle hizmet veriliyor. Üyelere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor

REFAKATÇİ EVİ: Tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının geçici olarak kalabileceği Refakatçi Evi’nde, psiko-sosyal destek, servis hizmeti, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği sunuluyor.

EVDE YEMEK: Yemek yapmakta güçlük çekenlerin evlerine, hafta içi her gün bir öğün sıcak yemek ulaştırılıyor.

KADIN SIĞINMA MERKEZİ: 20 kişilik kapasite ile çalışıyor. Konuk edilen kadınları, kendi sorumluluklarını alabilecekleri hayata hazırlamak için çalışılıyor.

1 EKMEK 1 ÇORBA: 13 ilçenin tamamında, haftanın altı günü toplam 61 noktada çorba ikram ediliyor.

MAHALLE MUTFAKLARI: Mahalle Mutfakları’nda 3 çeşit yemek 15 TL’den sunuluyor. Yemekler belediyenin aşhanesinde hazırlanıyor.

OTİZM AİLE DANIŞMA MERKEZİ: 0-72 ay arasındaki otizm tanısı konulan çocuklara özel eğitim hizmetleri veriliyor.

ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ: Sekiz çocuk gelişim merkezi, dezavantajlı bölgelerde hizmet veriyor.

Şehirde varolanlara ek olarak 4 çocuk gelişim merkezi daha açılacak

