Mert Fırat'tan teğmenlerin ihraç talebine tepki: 'Atatürk’ün askerleriyiz”demek suç mudur?'
Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıçlarıyla yemin eden teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk kararına bir tepki de Mert Fırat'tan geldi.
Kara Harp Okulu mezuniyetinde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atarak kılıçlarıyla yemin eden teğmenlerin ihraç talebiyle disipline sevk kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Oyuncu Mert Fırat da X hesabından yaptığı paylaşımda kararın kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.
"“Atatürk’ün askerleriyiz” demek suç mudur?
Burada verilmek istenen mesaj nedir? Tarikatların yapılandığı TSK’da darbe girişimine maruz kalmış, bir milletin koruyucusu olmuş, şehit olmuş Atatürkçü askerlerle ne derdi olur?
Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun TSK’dan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez."
“Atatürk’ün askerleriyiz”demek suç mudur?— Mert FIRAT (@mert__firat) November 16, 2024
Burada verilmek istenen mesaj nedir? Tarikatların yapılandığı TSK’da darbe girişimine maruz kalmış, bir milletin koruyucusu olmuş, şehit olmuş Atatürkçü askerlerle ne derdi olur?
Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve…
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