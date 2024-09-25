Mesleğe giriş sınavına hukukçulardan tepki

Yayınlanma: 25.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.09.2024 - 04:00

Son sınıfta okuyan hukuk öğrencileri için ilk kez 29 Eylül’de “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” (HMGS) düzenleneceği duyuruldu.

Öğrencilere, avukatlık stajına başlayabilmek ve Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı’na girebilmek için HMGS’de başarılı olma koşulu getirildi. Baraj puanı 70 olarak belirlenen sınav için hukuk öğrencileri, “Bizler, mevcut sorunların çözülebilmesi adına adil, akılcı ve realist uygulamalar beklerken hukuk etiğinden tamamen uzak böylesi bir sınavın mezun öğrencilere dayatılması kabul edilemez” açıklamasında bulundu. Açıklamada “Daha adil önlemler alınmalıdır. Bunların en başında hukuk fakültesi kontenjanlarının düşürülmesi ve barajın aşağı çekilmesi gelmektedir. Bu sınav ne kamu vicdanına ne de adalete uygundur” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç avukatlık sınavının barolar tarafından yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “HMGS, Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılıyor ve süreçte barolar dışlanıyor. Hukukta birden çok görüş ya da bakış açısı olmasına karşın test usulü, yani tek doğruyu işaretleyerek yapılmak istenen sınavlar hukuk mesleğiyle uyuşmuyor. Yine sınavda çıkan soru kategorileri, avukatlık hukukuna az soru ayrılması, tüm hukuk fakülteleriyle ortaklaşa hareket edilmemeesi bu sınavın çözüm olacağı beklentisini zayıflatıyor.”