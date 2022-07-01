Metin Lokumcu davasında 'biber gazı kullanım usulü' raporu istenildi

01 Temmuz 2022 Cuma, 17:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"SİLAHIM BOZULUNCA ARKADAŞIMLA DEĞİŞTİM"

Davanın 7’nci duruşmasında sanıklardan polis memuru Taner Ballı, hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan Ballı, Metin Lokumcu’yu olay günü görmediğini iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Ballı, savunmasında, “Üzerinden 10 yıl geçmiş bir olay, hatırlamıyorum. Metin Lokumcu’yu olay günü görmedim, kendisini tanımıyorum. Olay günü gazcı olarak görevliydim, Erzurum’dan sevk edildik. Gaz kullanırken silahım arızalandı. Polis bir arkadaşımız yaralanmıştı, onunla silahları değiştik. Önce model 5 kullanıyordum sonra Z tüfeği kullandım. Gaz kullanma talimatını bize amirimiz Erol Darcan verdi" dedi.

MAHKEME 30 EYLÜL'E ERTELENDİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, olayda gazların usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti. Her iki taraf avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, daha önce ifadeleri alınan sanıkların gerektiğinde SEGBİS ile bağlanılmasına karar vererek, duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.