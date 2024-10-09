MetroPOLL'den eylül seçim anketi: Makas kapanıyor

Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:14

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:33

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Medyada Metropoll’ün Eylül araştırma verilerini yönelik manipülatif konuşma ve yorumlar yapıldığını söyleyerek Eylül 2024 seçim anketini paylaştı.

Sencar, ''Bunların bazıları raporu görmedikleri için bazıları da kamuoyunu yanlış bilgilendirmek amacını gütmektedir'' ifadelerini kullandı.

'Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunun sorulduğu ankette kararsız ve protesto oylar dağıtılınca AKP 31,9, CHP 31,4 oranlarıyla ölçümlendi. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP'nin yüzde 37,76 ile seçimin birinci parti olmasının ardından yapılan anketlerde CHP, AKP'nin önünde seyrediyordu. Metropoll anketine göre yarış başabaş gitse de AKP birinci parti olma vasfını yeniden ele geçirmiş görülüyor.

DİĞER PARTİLERİN ORANLARI

Yapılan ankette diğer partilerin oy oranları şöyle:

DEM Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 9,3

İYİ Parti: Yüzde 4,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,7

TİP: Yüzde 1,7

Araştırma 26 bölgeyi esas alan 28 ilde 12-19 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 1576 kişiyle yapıldı.