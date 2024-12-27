Mevzuatı altüst ettiler

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

İktidar mayıs ayında ihale yönetmeliklerinde değişiklikler yapmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan bu değişikliklerin ise 15 Ocak 2025’te yürürlüğe gireceği belirtilmişti. Ancak bu değişikliklerin yürürlüğe girmesine günler kala “erteleme” kararı geldi. Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ağustos 2025’e ertelendi. Yönetmeliklerde değişiklik yapan yönetmelikler ertelendiği için ortaya ilginç bir durum çıktı. “Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılması hakkında yönetmelikler” yayımlandı.

GEREKÇE TEKNİK!

Kamu İhale Kurumu, yürürlük tarihlerinin neden ertelendiğini şöyle açıkladı: “Gerek idareler gerekse sektör temsilcileri tarafından kurumumuza yapılan başvurularda, anılan mevzuatın uygulanmasına ilişkin teknik gereksinimlerin karşılanabilmesi için ilave süre talep edilmiştir.”