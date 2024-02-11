Mezitli Başkanı Tarhan’dan CHP’ye çağrı: ‘Halka rağmen siyaset olmaz’

Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:28

Güncelleme: 11.02.2024 - 17:28

CHP’nin yarın yapacağı Parti Meclisi toplantısı öncesi açıklama yapan Tarhan, “Tabii ki değişim güzel fakat 2019’da ilçe başkanıyken MHP’ye çalıştığını; partimize, önceki dönem Genel Başkanımıza ağza alınmayacak küfürler ettiğini duyduğumuz ve şimdilerde ses kayıtlarının kamuoyunda dolaştığını gördüğümüz birinin Mersin’in en önemli ilçelerinden biri olan Mezitli’de CHP’nin adayı yapılmasını kabul edemiyorum” dedi. CHP Mezitli İlçe Örgütü’nün aday olarak genel merkeze kendisini sunduğunu öne süren Tarhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le de konuştuğunu söyleyerek, “Anket sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacağına inanıyorum. Beni 10 yıldır anketlerde 1. sıraya getiren, oy vererek belediye başkanı yapan Mezitli halkına güveniyorum. Bu hafta yapılacak MYK ve PM’yi bekleyeceğim. Halka rağmen siyasetin olmayacağını biliyor ve Mezitli halkımızın beni yönlendireceği doğrultuda onların güvenini boşa çıkarmayacağımın bilinmesini istiyorum” dedi.

