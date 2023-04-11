MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığına Ahmet Kahveci atandı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:38

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:56

Milletvekili aday adaylık sürecinde MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile ters düştüğü belirtilen Mehmet Kocacan il başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu.

Mehmet Kocacan’ın yerine Ahmet Kahveci atandı.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Ahmet Kahveci, il yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

"KİŞİSEL BİR TERCİHTİR"

toplantı sonrası Ahmet Kahveci yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“10 Nisan 2023 tarihi itibarıyla eski Başkanımız Mehmet Kocacan şahsi olarak aldığı karar ile il başkanlığı görevinden azlini talep etti. Almış olduğu şahsi bir karar ve kişisel bir tercihtir. MHP genel merkezimizin takdir ve tenzipleriyle tüm yönetim kurulumuzun ve teşkilatlarımızın onayı alınarak MHP Afyonkarahisar İl Başkanı olarak göreve atanmış bulunmaktayım. Geldiği makamdan güç alanlara karşı, omuz verdiği davaya güç katanlar için zafer kaçınılmazdır. Bu süreçte teşkilatlarımız olarak tek yürek olarak tüm adaylarımızın arkasında olduğumuzu ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimizi tüm kamuoyuna açıkça ilan ederiz.”