MHP, başkanlık sisteminde değişiklik istedi: Feti Yıldız'dan kritik 'anayasa' çıkışı!

"Süreçte" hukuki düzenlemeleri içeren ikinci aşamanın ne olacağı merakla beklenirken; yeni anayasa için 100 maddelik öneri yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başkanlık sisteminde değişiklik istedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini anımsattı.

Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır.

Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar.

Dinamiktir daima tecrübe aktarır.



Terör olgusu,… — Feti Yıldız (@YildizFeti) January 3, 2026

"Terör" olgusunu, çağdaş devletlerin egemenlik ve güvenlik kavramlarını sarsan çok boyutlu bir tehdit olarak tanımlayan Yıldız, şunları aktardı:

"‘Terörsüz Türkiye’ hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir. Orhun’dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt’te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans’ı deviren Fatih, düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa Kemal’dir."

KURUCU DEĞERLER VE ÜNİTER YAPI VURGUSU

Feti Yıldız, anayasal düzen ve devlet modeline ilişkin tartışmalara da değindi.

“Milli devlet yapısı, üniter yönetim modeli ve kurucu değerlerin tartışma konusu” yapılamayacağını aktaran Yıldız, bu duruşun tarihin bir zorunluluğu ve hukukun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirtti.

MHP'NİN 100 MADDELİK ANAYASA ÖNERİSİ

Yıldız, MHP tarafından hazırlanan "yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını kavramış" 100 maddelik anayasa önerisinin öne çıkan başlıklarını şöyle sıraladı:

Başlangıç Metni: Anayasa'nın giriş kısmı, "Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti" düsturu ile başlayacak.

Değiştirilemez Madde: "Devletin şekli ve nitelikleri" birinci maddede aynen korunacak ve maddenin son fıkrasına "Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez" hükmü eklenecek.

Hak ve Hürriyetler: Temel haklarda "hakların bütünlüğü" esas alınacak, hürriyet esas, sınırlama istisna olacak.

TBMM'nin Rolü: Meclis'in "Milli birliği sağlama" misyonu güçlendirilecek. TBMM Başkanı'na siyasi krizlerin çözümünde "tarafsız arabuluculuk" işlevi yüklenecek.

Milletvekili Dokunulmazlığı: Dokunulmazlık ve vekilliğin düşme sebeplerindeki belirsizlikler giderilecek.

Başkanlık Sistemi: Sistem kurumsal bir yapıya kavuşturulacak. Başkan ile birlikte iki yardımcısının seçilmesi öngörülecek. Başkanlık Kabinesi anayasal statüye alınacak ve hükümet programının Meclis'e sunulması yöntemi getirilecek.

Üniter Devlet: Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilecek.