MHP-BİM geriliminde yeni boyut: Bahçeli'nin sözlerini şubenin girişine taşıdılar

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:44

MHP'yle market zincirleri arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan gerilim yeni bir evreye taşındı.

Bahçeli, zincir marketlerle ilgili yaptığı açıklamada 'sürekli zam yapan marketlerin FETÖ bağlantılarının' araştırılmasını istemişti. En büyük zincir marketlerden biri olan BİM'den yapılan açıklamada ise enflasyona dikkat çekilmiş ve kar oranlarının sadece yüzde 4 olduğu kaydedilmişti.

Bu tartışma giderek alevlenirken Burdur'un Tefenni ilçesinin MHP'li belediye başkanı Ümit Alagöz, dikkat çeken bir adım attı. Belediye, ilçedeki bir BİM şubesinin tam önüne Bahçeli'nin ilgili sözlerinin yer aldığı bir pano koydu.

Başkan Alagöz sosyal medyadan yaptığı paylaşımında halka "alışverişi yerel esnaftan yapmaları" çağrısında bulunarak şu sözleri kullandı:

"Geçmişte de zaman zaman yerel esnafımıza sahip çıkma çağrıları yapmıştık. Bugün de Milletimizi ve tüm İlçe Halkımızı, yerel esnafımıza sahip çıkmaya çağırıyor, Milletimizi para ile terbiye etmeye kalkan bu kokuşmuş zihniyeti boykot etmeye davet ediyorum. #ZİNCİRMARKETLERBOYKOT #Bim"