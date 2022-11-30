BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan Erdoğan'a: Bu konuşmalar spekülatif
BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" sözleriyle yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmişti.
Erdoğan, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.
BİM İCRA KURULU ÜYESİ AYKAÇ'TAN ERDOĞAN'A YANIT
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, "Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız" diyen Erdoğan'a yanıt verdi.
Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Aykaç, "Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği" diyerek "Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.
Aykaç “Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda” dedi.
"TÜRKİYE'DEKİ GELİR GRUBU ÜST VE ALT OLARAK İKİYE AYRILDI"
Rekabet Kurumu'na çağrıda bulunan Aykaç, şunları söyledi:
- Kontrollerin sıkılaşmasıyla bir problemimiz yok, varsa eksiğimizi görüyoruz. Bu memlekette haksız rekabet işliyor. Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun. Türkiye’nin taklit ürün üreten 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Tedarikte bir daralma olduğu gözüküyor, fiyatlara yansıdığını da hissediyorum. Bugün Türkiye'de çağa ayak uyduramamış 150'den fazla yerel market var.
- 75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır.
- Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum.
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