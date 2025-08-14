MHP’de açılım komisyonu endişesi: ‘Süreç Meclis’te siyasi tartışmaların odağına taşındı’

MHP içinde “açılım” sürecine ilişkin tartışmaların, Meclis’te kurulan komisyon sonrası yeni bir boyut kazandığı belirtiliyor. Parti kulislerinden yansıyan bilgilere göre, bazı milletvekilleri, sürecin parlamentoya taşınmasının hem iç dengeleri hem de kamuoyu algısını olumsuz etkileyebileceği görüşünde.

SANDIK KORKUSU

Parti içindeki bazı isimler, “Süreç Meclis’e taşınmasaydı, kamuoyundaki tepkiler bu kadar sert olmazdı” yorumunu yapıyor. Bu çevreler, komisyonun MHP’nin geleneksel tabanında rahatsızlık yarattığını ve bu rahatsızlığın seçim döneminde sandığa yansıyabileceğini düşünüyor. Cumhuriyetin ulaştığı siyasi kaynaklar, “Meclis’teki komisyon çalışmaları, süreci teknik olmaktan çıkarıp siyasi tartışmaların odağına taşıdı” değerlendirmesini yapılıyor.

TEPKİLER TABANA YANSIYOR

Kamuoyundaki tepkilerin MHP seçmeni arasında daha net görünür hale geldiğini belirten bazı kaynaklar, “Parti, devletin yanında durma refleksini koruyor ancak taban bu süreci farklı algılıyor” diyor. Bazı isimler, sürecin Meclis zemininde yürütülmesinin, “MHP’nin kendi siyasi çizgisini bulanıklaştırabileceği” uyarısında bulunuyor. Komisyon raporlarının içeriği, toplantıların gizliliğine yönelik tartışmalar, atılacak adımlar ve sürecin siyasi sonuçlarının, önümüzdeki dönemde MHP içindeki tartışmaları daha da derinleştirebileceği ifade ediliyor.