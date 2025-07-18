MHP’de ‘süreç’ istifaları: ‘Bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz’

İmralı süreciyle birlikte seçim anketlerine yansıyan MHP’deki kan kaybı, parti teşkilatlarında da yaşanmaya başladı. Terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının ardından bazı ilçe başkanları sert mesajlar vererek istifa etti. Eski MHP Kocaeli Körfez İlçe Teşkilatı yöneticisi Alptuğ Metin Aldemir istifa açıklamasında “Kardeşi kardeşe vurdurdunuz, eşikteki beşikteki bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz” dedi. Isparta siyasetinin bilinen isimlerinden, eski MHP Isparta İl Başkanı İsa Yalçın da İYİ Parti’ye katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan İmralı sürecinde MHP tabanından kopmalar yaşandığını gazetemiz Cumhuriyet gündeme taşımıştı. Seçim anketlerine de yansıyan kan kaybı, parti teşkilatlarında da yaşanmaya başladı. Terör örgütü PKK’lı bir grubun sembolik olarak silah bırakmasının ardından Meclis’te komisyon kurulması aşamasına geçilmesiyle parti teşkilatlarından tepkiler yükseldi.

Eski MHP Kocaeli Körfez İlçe Teşkilatı yöneticisi Alptuğ Metin Aldemir ile eski Kocaeli İl Başkanı Gökhan Özkara, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla MHP üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu. Açıklamasında “Kimseye verecek cevabımız kalmadı” diyen Aldemir, “Milliyetçi ve ülkücü duruşumuzu bozmadan ve hiç kimseye yargılama, sorgulama hakkı dahi vermeden, sadece basit bir üyesi olduğum MHP üyeliğimi sonlandırıyorum. Bu süreçten sonra da hiçbir siyasi partiyle görüşmediğimi ve böyle bir düşüncem olmadığını beyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘VERECEK CEVABIMIZ KALMADI’

Sert açıklamalar yapan Aldemir, “Benim çok aklı yeten bir adam olmadığımı düşünenler, kendi akıl ve fikirlerini kendilerine saklasınlar. Süreçte bazı şeyler değişmediği sürece hiçbir parti üyeliğinde bulunmayıp siyaset yapan tüm abi ve kardeşlerime başarılar ve sabırlar diliyorum. Görüşümüzün değişmediğini beyan ederim. Fakat bu sürecin bizi çok yıprattığını ve artık kimseye verebilecek bir cevabımız kalmadığını belirtirim. Bu memlekette ben hâlâ Kürt ve Türk sorunu görmedim. Sorun sizde ve kendi içinizde. Kardeşi kardeşe vurdurdunuz, eşikteki beşikteki bebeğe kurşun sıkanlarla bir oldunuz. Lütfen bu konuyla alakalı tek bir telefon dahi almak istemiyorum. Hakkımız olana helal olsun, hakkı olan da hakkını helal etsin” diye konuştu.

Özkara ise “Gördüğüm lüzum üzerine MHP üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Mete Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar Türk tarihine olan bağlılığını vurgulayan Özkara “Sade bir Türk milliyetçisi sıfatıyla yaşamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘İDEOLOJİME TERS!’

Trabzon’da ise MHP Araklı Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kaplan, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Kendimi bildim bileli hizmet etmekten onur ve gurur duyduğum partim MHP’den istifa etme kararı almış bulunmaktayım. Siyasetin gelmiş olduğu bu nokta Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırlarına, fikriyatıma ve ideolojime ters düştüğünden ötürü bir Türk milliyetçisi olarak MHP-AKP-DEM ittifakının çıkmış olduğu yolda beraber yürümeyeceğim. Çünkü bizim yolumuz kutludur, gider Tanrı Dağı’na.”

Isparta siyasetinin bilinen isimlerinden, uzun yıllar MHP Isparta İl Başkanlığı görevinde bulunan İsa Yalçın da İYİ Parti’ye katıldı. Yalçın’ın partiye katılımıyla ilgili önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. İYİ Parti teşkilatlarından edinilen bilgiye göre MHP tabanından üye geçişi her geçen gün büyüyor.

BİR İSTİFA DA AKP DE!

AKP Trabzon İl Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özbek de “Vatan evlatlarının katilleriyle yol yürünmesine sessiz kalamam” sözleriyle sürece yönelik istifasını duyurdu.