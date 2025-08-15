MHP’den CHP-AKP gerilimine uyarı: 'Sürece zarar verir'

Cumhur İttifakı’nda “açılım” sürecine ilişkin Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarının sürdüğü günlerde AKP ile CHP arasında sertleşen siyasi dil, MHP’de kulisleri hareketlendirdi. Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklar, artan polemiklerin sürecin seyrini olumsuz etkileyeceğini dile getirerek “CHP ile DEM Parti’yi ortak hareket etmeye iter. Toplumdaki kutuplaşma ve tansiyon, sokaklara yansır” yorumunu yapıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İstanbul Bayrampaşa mitinginde bugüne işaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenip; “AKP, kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, ‘Turbun büyüğü heybede’ diyorsun, heybede tutmayacağım yarın 12.00’yi bekle” demişti. Özel, dün saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde beklenen açıklamayı yaptı.

Özel, eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin, Silivri’de tutuklu olan iş insanı Murat Kapki’ye giderek 1,5 sayfalık sözde itirafçı ifadesini önüne koyduğunu, bunu imzalaması ve 2 milyon dolar vermesi halinde tahliye olacağını söylediğini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin CHP’ye yapılan operasyonlara yönelik yargılama sürelerinin uzamasına ilişkin eleştirisini anımsatan Özel, “Sayın Bahçeli’nin ‘Uzadı, tavsadı, haydi’ dediği… ‘Haydi’ diyor da yapabilirler mi? İddianame yazılamaz durumda arkadaşlar. O kadar çok iftira attırdılar ki iplikleri birbirlerine bağlayamıyorlar. Bağlayabilmek için böyle maymunluklara ihtiyaç var” dedi.

Cumhur İttifakı’nda “açılım” sürecine ilişkin Meclis’te kurulan komisyon çalışmalarının sürdüğü günlerde, AKP ile CHP arasında sertleşen siyasi dil, MHP’de tedirginlik yarattı.

‘TOPLUMSAL HUZURA ZARAR VERİR’

Parti kulislerinde, iki parti arasında son haftalarda artan polemiklerin sürecin seyrini olumsuz etkileyeceği konuşuluyor. Parti kulislerinde, “açılım” süreci kapsamında Meclis’te yürütülen çalışmaların, iktidar ile ana muhalefet partisi arasındaki gerginliğin gölgesinde kalabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, MHP içinden bazı isimler, “CHP ile kavga, sürece zarar verir” değerlendirmesinde bulunuyor.

İktidarın sert çıkışlarının, DEM Parti’nin CHP’ye daha fazla yakınlaşmasına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. “Bu, CHP ile DEM Parti’yi ortak hareket etmeye iter” yorumları yapılırken, “Toplumdaki kutuplaşma ve tansiyon, sokaklara yansır” endişesi de dile getiriliyor. MHP kaynakları, sürecin başarıya ulaşabilmesi için toplumsal huzurun korunması gerektiğine işaret ediyor. MHP kulislerinde, sürecin başarıya ulaşabilmesi için “yumuşak bir dil” ve “müzakere zemininin korunması” gerektiği vurgulanıyor. Bazı parti kaynakları, “CHP ile sert kavga, AKP açısından kısa vadede iç politikada konsolidasyon sağlayabilir ama orta vadede hem sürece hem toplumsal huzura zarar verir” yorumunu yapıyor.