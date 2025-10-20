MHP’den DEM Parti’ye ‘Anayasa 66’ uyarısı: ‘Kimlikler değil, vatandaşlık bağı esas alınmalı’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısında dile getirdiği “maksimalist taleplerle yeni Anayasa arayışını tıkamayalım” mesajının ardından, partinin hukukçu kimliğiyle öne çıkan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Anayasa’nın 66’ncı maddesindeki “Türk milleti” tanımına ilişkin uzun bir değerlendirme yayımladı. Yıldız’ın paylaşımı, MHP kulislerinde, “DEM Parti’nin kimlik temelli yeni Anayasa taleplerine karşı hukuki bir yanıt” olarak görülüyor. Yıldız, 1924 Anayasası’ndan itibaren süregelen devlet geleneğine atıf yaptığı paylaşımında, 66’ncı maddenin bir “etnik tanım” değil, “siyasi-hukuki bir birliktelik” olarak vatandaşlığı esas aldığını vurguladı. Metinde, “Milletin vatandaşlık temelinde tanımlandığı, bunun da Kanun-i Esasi’den bu yana devam eden bir gelenek olduğu” ifadeleri yer aldı.

‘VATANDAŞLIĞI DEĞİL, BİR MİLLETİ TANIMLAR’

Yıldız, “Anayasa’nın 66’ncı maddesi vatandaşlığı değil, vatandaşlık temelinde bir milleti tanımlar. Bu tanım, etnik ya da mezhepsel kimlikleri reddeden değil, hukuki-siyasi bir birlikteliği esas alan bir yaklaşımdır” dedi.

DEM PARTİ’YE REST

Parti kaynakları, Yıldız’ın bu açıklamasını, “yeni Anayasa tartışmalarında kimlik temelli taleplerin MHP’nin kırmızı çizgileriyle örtüşmediğini” göstermek açısından önemli buluyor. Özellikle DEM Parti’nin “vatandaşlık tanımından Türklük ifadesinin çıkarılması” yönündeki çağrılarına karşı MHP’nin kurumsal refleksinin, “66’ncı madde değişmez” yönünde olduğu vurgulanıyor. Bahçeli, son grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Maksimalist taleplerle, kimlik dayatmalarıyla süreci tıkamamalıyız” ifadelerini kullanmıştı. Parti kulislerinde bu açıklama, “DEM Parti’nin yerel yönetim özerkliği ve kimlik temsili taleplerine karşı doğrudan bir mesaj” olarak değerlendirilmişti. Parti içi kaynaklar, Yıldız’ın tarihsel referanslarla güçlendirdiği bu paylaşımın, MHP’nin yeni Anayasa müzakerelerinde masada olacak temel hukuk argümanlarını şimdiden ortaya koyduğu görüşünde.

‘MHP’N İN NEREDE DURDUĞUNU G ÖSTER İR’

Bir MHP yöneticisi, “Bu metin sadece bir akademik hatırlatma değil, yeni Anayasa tartışmalarında MHP’nin nerede durduğunu gösteren bir yol haritasıdır” değerlendirmesini yaptı. Bahçeli’nin “maksimalist talepler” uyarısıyla başlayan süreç, Yıldız’ın hukuki çerçevesiyle birlikte MHP’nin “Türk milleti” tanımını tartışmaya açmayacağına ilişkin bir teyit olarak görülüyor. Parti kaynakları, “Yeni Anayasa olabilir ama 66’ncı madde, milli devletin omurgasıdır” diyerek MHP’nin bu konuda geri adım atmayacağını vurguladı.