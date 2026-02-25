MHP'den Dervişoğlu'na 'statü' yanıtı: 'İlla kan aksın mı istiyorsun?'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan'a statü' sözlerine tepki göstermiş ve şunları söylemişti:

"İşin geldiği noktaya bir bakar mısınız? Sayın Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır' diyerek, terörist dostuna statü aramaktadır. Türk siyasetinin en büyük zaaflarından biri kavramları kaybetmesi, bilerek yok etmesidir. Bugün gelinen noktada, Bahçeli’nin açıklamaları üzerinden yeniden ısıtılan İmralı’nın statüsü tartışması, sadece bir hukuk meselesi değil; bir egemenlik sorunudur. Ve bu tartışma masum değildir. İmralı’nın statüsü diye bir şey yoktur. İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir. Nokta. Statü devletler için olur, statü kavramını İmralı ile yan yana getirmek, siyasi bir operasyon dilidir. Bu dil, geçmişte 'çözüm süreci' adı altında denendi, sonuçlarını bu millet kanıyla ödedi. Yine 'Kurucu Önder' ifadesi dil sürçmesi değil, bir zihniyet beyanıdır. Bir terör örgütünün elebaşını ima yoluyla dahi olsa 'kurucu', 'önder', 'merkez' gibi kavramlarla anmak devletin kurucu iradesine hakarettir. Şehitlere ihanettir. Hukuka karşı affedilmeyecek, işlenmiş bir suçtur. Abdullah Öcalan, Türk hukukuna göre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüdür. Ne siyasal özne olabilir ne müzakere tarafı ne de sembolik bir adres. Onu 'İmralı' kelimesiyle birlikte siyasal bir kategoriye taşımak, terörü mekânlaştırmak, mekânı da meşrulaştırmaktır."

"SEN NEDEN SOSYAL BARIŞA BU KADAR KARŞISIN MÜSAVAT EFENDİ?"

Dervişoğlu'nun bu eleştirilerine MHP'den yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın şunları yazdı:

"Müsavat Dervişoğlu gölgelerle dövüşüyor.

Müsavat Dervişoğlu!

Görüyoruz ki uzun süredir gölgelerle dövüşüyorsun.

Gölge boksu yaparak sadece bolca kalori harcıyorsun.

Bu politik spor şekli, İP'in vücudunu geliştirmek şöyle dursun, onu siyaset sahnesinde fit de yapmaz.

Siyasi pantomim, milletten geçer not almaz.

PKK zaten fiilen bitti.

Biz, onu resmen bitirmek ve Meclisteki siyasi kanadını Türkiye'ye entegre ederek terörsüz bir hayat inşa etmek derdindeyiz.

Ellerindeki Kürt istismarı kartını sonsuza kadar ortadan kaldırmak niyetindeyiz.

Millî egemenliğimizi sağlamlaştırma amacındayız.

Peki, sen neden sosyal barışa bu kadar karşısın Müsavat Efendi?

Biz onların istismarına nihayet vermek isterken sen neden ter ter tepiniyorsun?

İlla kan aksın mı istiyorsun?

Gölgelerin kanını akıtamazsın ama milletin canını acıtıyorsun.

Aziz milletimize huzuru, sulhü, sükûnu çok mu görüyorsun?

İlla karşında bir düşman mı görmek istiyorsun?

Siyasi varlığın PKK'nın varlığına mı bağlı?

Neden olmayan bir şeyi var gibi gösterme telaşındasın?

Sana nasihatimiz şudur:

Kısır siyasetin zürriyeti olmaz.

Çadır tiyatrosunda ikbal senaryosu yazılmaz.

İllüzyonla, sihirbazlıkla harcanan siyasi ömür çabucak tükenir, haberin olsun."