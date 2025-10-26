MHP'den dikkat çeken çağrı: Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, vergi borçlarının yapılandırılmasına dair vatandaşların talebi olduğunu belirtti.

Kalaycı, "Bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var" dedi.

"BİZE GELEN TALEPLER BU ŞEKİLDE..."

Kalaycı'nın açıklaması şu şekilde:

"MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar.

Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis’te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu."