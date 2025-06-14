MHP'den İsrail-İran çatışmasına 'süreç' vurgulu yorum: 'Lideri izleyin... Gevezelik edenler, biraz susun!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı
Feti Yıldız, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin partisinin Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Periyodik olarak Filistin, Yemen, Suriye,
Irak, Lübnan ve İran’a dünyanın gözü önünde saldıran; ikide bir Türkiye’nin
ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç makinesine karşı askeri,
ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa dünya her ihtimale açık hale
gelecektir" sözlerini hatırlatarak, "Lideri izleyin, dinleyin…
Terörsüz Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun"
ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ’NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Yıldız, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin sosyal
medya hesabındaki açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"13 Haziran 2025 gecesi İsrail tarafından İran’a
yönelik gerçekleştirilen 'Yükselen Aslan Harekatı' adı verilen hava
saldırılarına yaklaşık 200’e yakın savaş uçağı katıldı. İran’ın nükleer ve
askeri kapasitesi halen ateş altında. Önümüzdeki günlerde bölgedeki vekalet
savaşları da hız kazanacaktır. Bölgemizdeki bu gelişmeleri anlamaya ve
anlatmaya çalışırken, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024 tarihli
Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yapmış olduğu muhteşem tarihi
konuşmayı mutlaka bir kez daha baştan sona okuyunuz.
Kurulan hüküm cümlelerini anlayamayanlar, anlamak
istemeyenler büyük ve kutlu hedefi görmeyenler veya görmezden gelenlere, Türk
siyasetinde devrim niteliğindeki tarihi konuşmadan bir kaç cümle hatırlatalım.
TBMM’de 'Her meselenin ele alınıp milli ve müşterek akılla çözümü mümkün ve
hatta mecburidir', 'Türk milleti bölücü terörle yaşamaya mecbur değildir',
'Kökünü kurutmayacağımız bir sorun yoktur'.
“LİDERİ İZLEYİN, DİNLEYİN…”
“Bu manifestoyu bölgemizdeki siyasi-askeri gelişmelerden
ayrı değerlendirebilir miyiz? Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin o açıklamasını
13 Haziran 2025 tarihli açıklamasıyla yan yana getirin…. 'Periyodik olarak
Filistin, Yemen, Suriye, Irak, Lübnan ve İran’a dünyanın gözü önünde saldıran;
ikide bir Türkiye’nin ayağına dolaşan bu alçak cehalet ve cinayet suç
makinesine karşı askeri, ekonomik ve stratejik önleyici tedbirler alınmazsa
dünya her ihtimale açık hale gelecektir.' Lideri izleyin, dinleyin…. Terörsüz
Türkiye hedefi karşısında gevezelik edenler siz biraz susun."